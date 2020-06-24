الرئيس الصربي: شويغو صديق كبير لنا

تحدث الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بعد انتهاء الاستعراض العسكري بمناسبة عيد النصر، اليوم في الساحة الحمراء بموسكو.

ونشر الزعيم الصربي صورة له برفقة الوزير شويغو على "إنستغرام".

وفي الصورة، ظهر ألكسندر فوتشيتش، وهو يصافح سيرغي شويغو، ثم يعانقه. ويرافق المنشور بالتعليق التالي: "مع صديق عظيم لصربيا، وزير الدفاع سيرغي شويغو".

ووصل رئيس صربيا إلى موسكو، ليشارك في الاحتفالات بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وشاركت في العرض العسكري هذا العام، مجموعة من الجيش الصربي تضم 75 عسكريا.

المصدر: تاس