هزة أرضية عنيفة تضرب مكسيكو والناس في الشوارع

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، بأن هزة قوية ضربت عاصمة المكسيك اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الهزة بلغت 7.7 درجة، بينما قدر معهد الزلازل المكسيكي قوتها بـ7.1 درجة، علما أن هزة كهذه يمكن أن تكون مدمرة.

وحسب المعهد فإن مركز الهزة وقع في ولاية واهاكا جنوبي البلاد ولم ترد تقارير حول ما إذا تسببت بوقوع إصابات بين المواطنين أو أضرار مادية.

المصدر: رويترز