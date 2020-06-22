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مادورو: مستعد للقاء ترامب

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مادورو: مستعد للقاء ترامب
Reuters Manaure Quintero
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أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن أي حديث بينهما يجب أن يكون مبنيا على الاحترام.

وقال مادورو في تصريح لوكالة AVN الفنزويلية للأنباء: "مثلما التقيت جو بايدن، وتحدثنا طويلا بروح من الاحترام... أنا مستعد لأتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام عندما يكون ذلك ضروريا".

وكان الرئيس الفنزويلي قد التقى مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عام 2015.

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وجاءت تصريحات مادورو تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء مادورو لبحث "تخليه عن السلطة بطريقة سلمية".

يذكر أن الولايات المتحدة لا تعتبر مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا، واتهمته بالضلوع في تجارة المخدرات، وفرضت عقوبات عليه وعلى عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين والجهات والشركات الحكومية.

وقطعت فنزويلا علاقاتها مع الولايات المتحدة في يناير 2019 في أعقاب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

المصدر: نوفوستي

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