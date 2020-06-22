ترامب: مستعد للقاء مادورو فقط لبحث تخليه عن السلطة سلميا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه على استعداد للقاء الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، فقط لبحث ظروف تخليه عن السلطة بطريقة سلمية.

وكتب ترامب على "تويتر": "خلافا للمتطرفين اليساريين، سأقف دائما ضد الاشتراكية وإلى جانب شعب فنزويلا. إدارتي وقفت دائما إلى جانب الحرية والليبرالية وضد النظام القمعي لمادورو!".

وأضاف: "يمكنني أن ألتقي مادورو لمناقشة موضوع واحد فقط: الرحيل السلمي عن السلطة!".

وتأتي هذه التغريدة بعد أن قال ترامب في مقابلة صحفية نشرت أمس الأحد، إنه قد يفكر في عقد لقاء مع مادورو، ما أثار الجدل حول ما إذا تراجع سيد البيت الأبيض عن قراره السابق الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

المصدر: RT