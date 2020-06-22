استدعاء نائب بومبيو إلى مجلس النواب بشأن إقالة مسؤول حقق في مبيعات أسلحة للرياض

استدعت لجنة شؤون العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي نائب وزير الخارجية باريان بولاتاو، للإدلاء بشهادته حول إقالة المفتش العام للوزارة ستيف لينيك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال ستيف لينيك من منصبه في يوليو الماضي بناء على توصيات من وزير الخارجية مايك بومبيو.

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وكان لينيك يحقق في مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية في أعقاب قرار ترامب بهذا الصدد، الذي تم اتخاذه التفافا على مراجعة الكونغرس للمبيعات، وأثارت إقالة المسؤول تساؤلات من جانب أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

ودافع بومبيو في وقت سابق عن قرار إقالة المفتش، ونفى وجود أي خلفية سياسية وراء القرار.

المصدر: RT