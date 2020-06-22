 
مباشر

استدعاء نائب بومبيو إلى مجلس النواب بشأن إقالة مسؤول حقق في مبيعات أسلحة للرياض

أخبار العالم

استدعاء نائب بومبيو إلى مجلس النواب بشأن إقالة مسؤول حقق في مبيعات أسلحة للرياض
Reuters Yuri Gripas
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5pn

استدعت لجنة شؤون العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي نائب وزير الخارجية باريان بولاتاو، للإدلاء بشهادته حول إقالة المفتش العام للوزارة ستيف لينيك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال ستيف لينيك من منصبه في يوليو الماضي بناء على توصيات من وزير الخارجية مايك بومبيو.

إقرأ المزيد
بومبيو يدافع عن إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية
بومبيو يدافع عن إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ المزيد
CNN: بومبيو رفض دعم تحقيق مفتش الخارجية السابق في بيع أسلحة للسعودية
CNN: بومبيو رفض دعم تحقيق مفتش الخارجية السابق في بيع أسلحة للسعودية

وكان لينيك يحقق في مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية في أعقاب قرار ترامب بهذا الصدد، الذي تم اتخاذه التفافا على مراجعة الكونغرس للمبيعات، وأثارت إقالة المسؤول تساؤلات من جانب أعضاء في الكونغرس الأمريكي.

ودافع بومبيو في وقت سابق عن قرار إقالة المفتش، ونفى وجود أي خلفية سياسية وراء القرار.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا