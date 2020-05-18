CNN: بومبيو رفض دعم تحقيق مفتش الخارجية السابق في بيع أسلحة للسعودية

كشفت محطة CNN أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رفض دعم تحقيق في بيع واشنطن أسلحة للرياض، بدأه المفتش العام السابق للوزارة، ستيفن لينيك، والمقال مؤخرا من منصبه.

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ونقلت القناة عن إيليوت إنغيل، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس، قوله إن لينيك كان يجري، بناء على طلبه، تحقيقا في بيع الولايات المتحدة دفعة من الأسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسلطات السعودية.

وقال إنغيل إن إدارة ترامب أعلنت، في العام 2019، فرض حالة الطوارئ في البلاد خصيصا لتفادي ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس على صفقة الأسلحة، مضيفا أنه لا يستبعد حدوث تجاوزات في هذا الموضوع، بما في ذلك من قبل بومبيو.

وقالت مصادر الـ CNN في الكونغرس إن وزير الخارجية رفض لقاء لينيك، الذي كان يريد أن يطرح عليه عددا من الأسئلة في إطار تحقيقه الذي كان قريبا من الانتهاء منه.

وقال بومبيو في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" نشرت اليوم الاثنين، إنه نصح الرئيس دونالد ترامب بإقالة لينيك من منصب المفتش العام لوزارة الخارجية، لأنه لم يكن يؤدي واجباته "كما ينبغي"، دون الكشف عن تفاصيل.

ورأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في مقابلة مع شبكة CBS، يوم الأحد، أن قرار ترامب إقالة لينيك ربما كان غير قانوني إذا كانت الرغبة في الانتقام هي الدافع الكامن وراءه.

المصدر: تاس