أردوغان يعزي بضحايا السيول في غرب بلاده

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، تعازيه لأسر ضحايا السيول التي اجتاحت أمس الأحد ولاية بورصة شمال غربي البلاد.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية مع أسر ضحايا السيول أجراها أردوغان عقب تلقيه معلومات عن آخر تطورات التحقيقات من وزيري الداخلية سليمان صويلو، والزراعة والغابات بكر باك دميرلي اللذين زارا المنطقة.

وأفادت وكالة "الأناضول" اليوم الاثنين، بمصرع 3 بين 4 مفقودين جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية بورصة، مضيفة أن فرق إدارة الكوارث والطوارئ والمنظمات الإغاثية الأخرى، وقوات الدرك تواصل البحث عن المفقود الرابع.

Burası Ankara, İstanbul, İzmir olsaydı,



Eyyyy Cehape.... ile başlayan veryansınlar susmazdı..



Burası Bursa....

Geçmiş olsun #Bursa ☘️



pic.twitter.com/nYcTTVSNnR — FgN💬 (@fgneds) June 22, 2020

المصدر: "الأناصول"