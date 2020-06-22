بعد امتلاء المشافي بمرضى كورونا.. محافظ مدينة إيرانية يعلن حالة الطوارئ

أعلن محافظ مدينة ماهشهر، جنوب غرب إيران، حالة الطوارئ لمدة شهر، بسبب ازدياد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محسن بيرانوند، الذي يترأس لجنة مكافحة كورونا في المدينة، إنه "منذ حلول عيد الفطر وحتى اليوم، عاشت ماهشهر وضعا صحيا أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس"، مشيرا إلى أن أعداد المصابين تزداد يوميا.

ولم يعلن محافظ المدينة الحجر الصحي فيها، أو تعطيل الأعمال الاقتصادية، لكنه قال إن على كافة الدوائر الرسمية والخاصة، أن تؤدي مهامها ضمن حالة الطوارئ، وتعمل بطاقة ثلثي الموظفين، مع منح الحوامل ومن يعانون أمراضا مزمنة إجازة من العمل"، مؤكدا أنه تم فرض ارتداء الكمامات في كافة الدوائر الحكومية والخاصة، وأنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقيم مراسم الأعراس ومجالس العزاء.

إقرأ المزيد

وكان المتحدث باسم لجنة مكافحة الفيروس، محمد شنبدي، قال أمس الأحد، إن "مشافي المدينة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين"، في وقت لا تتوفر فيه أعداد رسمية لمعدلات الإصابة، منذ أن حظرت وزارة الصحة الإعلان عن أعداد الإصابات في المدن والمحافظات بشكل منفصل، الشهر الماضي.

وتقع مدينة ماهشهر، في إقليم خوزستان جنوب غرب البلاد، على ساحل الخليج، وتضم ميناء "الإمام الخميني" الذي يعتبر الشريان الأساسي لاستيراد السلع الأساسية في إيران، إضافة إلى مجمعات لإنتاج وتصدير البتروكيماويات.

المصدر: RT