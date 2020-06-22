حريق في مخزن لمواد خطرة في قاعدة أمريكية باليابان

اندلعت النيران، اليوم الاثنين، في مستودع للمواد الخطرة في قاعدة كادين الجوية الأمريكية بجزيرة أوكيناوا اليابانية.

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن قيادة القاعدة، أن الحريق لم يتسبب بوقوع أية إصابات.

ولم تقدم القيادة، أية تفاصيل عن أسباب الحادث، وقالت إن النيران لم تنتشر خارج القاعدة.

وأكدت الوكالة أن الجيش الياباني، يحاول في الوقت الراهن الحصول على مزيد من المعلومات حول الحريق من القيادة الأمريكية.

وتعتبر كادينا أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وتبلغ مساحتها حوالي ألفي هكتار، ولها مدرجان بطول حوالي 3.7 ألف متر.

وفي جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية، تتركز أكثر من 70٪ من مساحة المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، بما في ذلك فرقة مشاة البحرية من قوات الانتشار السريع.

المصدر: تاس