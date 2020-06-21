فلسطين.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 1028 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير عن الوضع الوبائي قدمته اليوم الأحد، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة المصابين إلى 1028.

وبينت الوزارة أن 46 إصابة بين الحالات الجديدة مسلجة في محافظة الخليل، وإصابتين في نابلس، وإصابة واحدة في طولكرم.

وبلغت حصيلة الإصابات بكورونا في فلسطين 1028 حالة، بينها 429 حالة ناشطة، و5 وفيات، و594 حالات شفاء.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 270 فحصا للمواطنين العائدين من مصر ستصدر نتائجها في الساعات القادمة.

المصدر: RT









