إيران تستدعي السفير الروماني على خلفية قضية وفاة قاض مطلوب

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الروماني في طهران على خلفية قضية وفاة القاضي الإيراني غلام رضا منصوري المطلوب للعدالة في الجمهورية الإسلامية.

وسلمت الخارجية الإيرانية للسفير الروماني اليوم الأحد، مذكرة طالبت فيها الجانب الروماني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح أسباب وفاة منصوري والتحقيق في الحادث.

وشدد مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية على دور الحكومة الرومانية في ضمان سلامة منصوري، الذي كان تحت مراقبة الشرطة.

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وأشار إلى طلب أسرة المتوفي وأهمية هذه القضية بالنسبة للرأي العام الإيراني، مؤكدا ضرورة الإسراع بإنجاز التحقيقات الطبية والقانونية والكشف عن أسباب وفاة غلام رضا منصوري بشفافية ونقل جثمانه إلى إيران.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أنها تلقت رسالة من رومانيا جاء فيها أن منصوري، الذي يتهم في إيران بقضايا فساد، توفي يوم الجمعة 19 يونيو منتحرا، حيث ألقى بفسه من نافذة الفندق الذي كان يقيم فيه بالعاصمة الرومانية بوخارست.

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية