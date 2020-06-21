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محافظ قم الإيرانية: الوضع الصحي ما زال خطيرا

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محافظ قم الإيرانية: الوضع الصحي ما زال خطيرا
Reuters Nazanin Tabatabaee
الوضح الصحي في إيران في ظل كورونا - أرشيف
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أكد محافظ مدينة قم الإيرانية بهرام سرمست اليوم الأحد، أن الوضع الصحي الخطير ما زال قائما، مشددا على ضرورة وضع حد وإنهاء معاناة المواطنين جراء فيروس كورونا.

وقال سرمست: "الوضع الصحي الخطير في مدينة قم ما زال متواصلا، ولا ينبغي السماح بمواصلة الأوضاع الحالية على أنها طبيعية أكثر من ذلك".

وأضاف: "قم مصنفة على أنها ضمن المناطق الصفراء وفي حال تصاعدت الإصابات سنعيد فرض القيود على المراكز التجارية والصناعية والمزارات الدينية".

وتابع: "تجاوزت مدينة قم الموجة الأولى من فيروس كورونا، لكن ليس هناك ضمان من أنها ستتجاوز موجة ثانية من العدوى مستقبلا".

وتأتي إيران في المركز العاشر عالميا من جهة عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 204 آلاف و952 إصابة وحصيلة وفيات بلغت 9 آلاف و623 حالة وفاة، حسب آخر إحصائية نشرها موقع "وورلد ميتر" العالمي.

المصدر: RT

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