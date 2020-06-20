تركيا: 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 22 وفاة و1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال اليوم الأخير.

وأشارت الوزارة السبت، إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 4927 حالة وأن عدد المصابين الإجمالي بلغ 186 ألفا و493 شخصا.

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وخلال اليوم الأخير تعافى 1312 مصابا بفيروس كورونا في تركيا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 158 ألفا و828 شخصا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 781 مصابا داخل أقسام العناية المركزة في الوقت الحالي، و318 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتبين المعطيات الرسمية أن تركيا تشهد استقرارا في معدلات انتشار الفيروس، حيث تم تسجيل 1214 إصابة و23 حالة وفاة جديدة أمس الجمعة.

المصدر: الأناضول