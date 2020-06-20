طهران ترسل سفينة محملة بالأغذية إلى فنزويلا

أعلنت السفارة الإيرانية في فنزويلا أن طهران أرسلت سفينة محملة بمواد غذائية إلى فنزويلا مخصصة لافتتاح أول "سوبر ماركت" إيراني في هذا البلد.

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وأفادت السفارة عبر حسابها في "تويتر" أن "ناقلة Golsan ستصل إلى فنزويلا الأحد، تحمل شحنة من الأغذية لافتتاح أول "سوبر ماركت" إيراني في فنزويلا".

وأشارت إلى أن افتتاح هذا المتجر يمثل "دليلا آخر على حجم علاقة الصداقة والأخوة التي تربط البلدين".

وأرسلت إيران منذ أبريل 5 ناقلات بحمولة إجمالية 1.5 مليون برميل تقريبا من البنزين إلى فنزويلا.

المصدر: نوفوستي