إيران تكشف عن عدد المعتقلين في قضية إسقاط "بوينغ" الأوكرانية

كشف القضاء العسكري الإيراني اليوم السبت عن عدد المعتقلين في قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ قرب طهران في الثامن من يناير الماضي.

وأعلن رئيس المنظمة القضائية التابعة للجيش الإيراني حجة الإسلام شكر الله بهرامي، عن اعتقال ستة أشخاص حتى الآن، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم أفرج عنهم بكفالة.

وتابع: "لو ثبت خلال التحقيقات قصور وتقصير متهمين آخرين فإننا سنقوم باستدعائهم".

وذكر أن نحو 80 من أهالي ضحايا الكارثة التي أودت بأرواح 176 شخصا راجعوا منظمة القضاء العسكري وأقاموا الدعاوى، مضيفا أن قيادة الحرس الثوري الإيراني طلبت من القضاء العسكري "البت في الملف بحزم".

وبعد عدة أيام من الكارثة، اعترفت السلطات الإيرانية بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت جراء "خطأ بشري" خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري.

المصدر: فارس