بنس يرفض قول "حياة السود مهمة"

رفض نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مقابلة إعلامية تكرار عبارة "حياة السود مهمة" التي أصبحت شعارا للمظاهرات واسعة النطاق ضد العنصرية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ورفض بنس مرتين قول ذلك خلال مقابلة أجرتها معه قناة 6ABC في ذكرى عيد "جونتينث" (أي ذكرى انتهاء عهد العبودية في الولايات المتحدة)، مصرا على أن "حياة الجميع مهمة بالفعل".

وأشار المذيع براين تاف إلى أن المتظاهرين المناهضين للعنصرية لا ينفون بهذا الشعار قيمة حياة كل شخص بغض النظر عن لون بشرته بل يحاولون لفت الانتباه إلى قضية التمييز العرقي بحق السود، متسائلا بشأن رفض بنس قول هذه العبارة.

وذكر نائب الرئيس، ردا على ذلك، أنه لا يوافق على أن هناك "فئة في المجتمع الأمريكي تنفي قيمة وأهمية كل حياة بشرية".

وسبق أن تعرضت إدارة ترامب لانتقادات شديدة اللهجة في الولايات المتحدة لطريقة تعاملها مع الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق التي نشبت في مختلف أنحاء البلاد وامتدت لاحقا إلى دول أخرى بعد مقتل الشاب من أصول أمريكية جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية على يد شرطي خلال اعتقاله في 25 أبريل الماضي.

وانتقد ترامب بشدة أعمال الشغب التي رافقت المظاهرات وأيد استخدام قوات الحرس الوطني للتعامل معها، في سلسلة تغريدات أثارت جدلا واسعا بسبب نبرتها.

المصدر: نيويورك تايمز