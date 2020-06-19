تركيا تشكر إيطاليا على موقفها تجاه حفتر

وجهت تركيا شكرها إلى إيطاليا لعدم وقوفها إلى جانب قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر في النزاع الليبي.

وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مودول تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في نهاية مباحثاتهما الجمعة.

وقال الوزير التركي: "ممتنون لإيطاليا لعدم دعمها للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، على العكس مما فعلت العديد من الدول الأخرى".

وتابع: "نؤمن بأن إيطاليا ستدعمنا في ليبيا دائما"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل التعاون مع روما من أجل إحلال سلام دائم في ليبيا.

المصدر: وكالة "آكي"