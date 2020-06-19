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كندا تعرب عن خيبة أملها الكبيرة بعد اتهام بكين اثنين من مواطنيها بالتجسس

أخبار العالم

كندا تعرب عن خيبة أملها الكبيرة بعد اتهام بكين اثنين من مواطنيها بالتجسس
Reuters CLH/PD/
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الجمعة، إن بلاده تعرب عن خيبة أمل شديدة إثر اتهام السلطات الصينية لاثنين من مواطنيها بالتجسس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترودو قوله إن بلاده ستعمل مع جميع حلفائها في العالم من أجل إقناع السلطات في بكين بضرورة إطلاق سراح المواطنين الكنديين.

وقال الادعاء العام الصيني يوم الجمعة، إنه وجه تهمة التجسس ضد مواطنين كنديين اثنين محتجزين.

وألقت السلطات الصينية القبض على الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كوفريغ، ورجل الأعمال، مايكل سبافور، في ديسمبر سنة 2018.

وقبل ذلك اعتقلت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة "هواوي"، منغ وانزو، في فانكوفر بناء على مذكرة أمريكية.

وأعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مؤخرا عن أسفه، متهما بكين بأنها "لا تفهم" أن النظام القضائي في بلده مستقل، مشيرا إلى أن إيقاف السلطات الصينية لمواطنين كنديين على أراضيها مرتبط باعتقال السلطات الكندية مسؤولة في شركة "هواوي".

المصدر: وكالات

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