بريطانيا تسجل 173 وفاة وأكثر من 1300 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة عن تسجيل 173 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 135 وفاة يوم أمس.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت بذلك إلى 42461 حالة وفاة.

As of 9am 19 June, there have been 7,433,114 tests, with 169,600 tests on 18 June.



301,815 people have tested positive.



As of 5pm on 18 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 42,461 have sadly died.



More info:

▶️ https://t.co/xXnL3FU15kpic.twitter.com/jkxbyXBiEy — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 19, 2020

وأشارت الوزارة إلى رصد 1346 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال يوم، مقابل 1218 إصابة أعلنت عنها أمس، ليصبح إجمالي عدد حالات الفيروس التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 301815.

وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم عن خفض مستوى الخطر الوبائي في البلاد من الدرجة الرابعة (وهي الأعلى) حتى الثالثة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT