وزير الدفاع التركي يتفقد مركز عمليات "مخلب النمر" على الحدود العراقية

تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش، مركز إدارة عمليات "مخلب النمر" المستمرة شمال العراق ضد المسلحين الأكراد على الشريط الحدودي بين تركيا والعراق بولاية شرناق.

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ورافق أكار في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آق يوز، بالإضافة لقائد القوات البحرية، عدنان أوزبال.

وقبل توجهه إلى مركز العمليات، أجرى أكار وكبار قادة الجيش، اجتماعا مع قادة الوحدات المتمركزة على الخط الحدودي.

وانطلقت عملية "مخلب النمر" الأربعاء الماضي شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق، بعد عملية انطلقت فجر الاثنين الماضي.

وعلى خلفية عمليات الجيش التركي المتواصلة في شمال العراق، استدعت الخارجية العراقية أمس الخميس السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، داعية أنقرة إلى الكف عن "الأفعال الاستفزازية".

ونشرت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "مخلب النمر" بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للمسلحين الأكراد.

المصدر: الأناضول