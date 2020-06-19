الدفاع التركية: عناصر الكوماندوز تواصل تدمير الأهداف الإرهابية شمالي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "مخلب النمر" بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للمسلحين الأكراد.

وأشارت الوزارة عبر "تويتر" إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل الكوماندوز.

Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK’nın Haftanin’deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.#MSB#TSKpic.twitter.com/SNbbUu66S1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020

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وانطلقت عملية "مخلب النمر" الأربعاء الماضي شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني"، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق، بعد عملية انطلقت فجر الاثنين الماضي.

وعلى خلفية عمليات الجيش التركي المتواصلة في شمال العراق، استدعت الخارجية العراقية أمس الخميس السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، داعية أنقرة إلى الكف عن "الأفعال الاستفزازية".

المصدر: "الأناضول"