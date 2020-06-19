كورونا.. بريطانيا تخفض مستوى الخطر الوبائي

قررت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة خفض مستوى الخطر الوبائي في المملكة المتحدة نظرا لظهور مؤشرات إيجابية في الوضع بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان منشور على موقعها، أن المركز المشترك للأمن البيولوجي أصدر توصيات بخفض مستوى الخطر الوبائي من الدرجة الرابعة (التي تقضي بأن الجائحة في طور الدوران العام ويتفشى الفيروس بوتائر تصاعدية مع درجة انتقال مرتفعة) حتى الدرجة الثالثة (التي تقضي بأن الجائحة في طور الدوران العام فقط).

وأكد البيان أن كبار المسؤولين الصحيين في إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية راجعوا الوضع واتفقوا على قبول التوصيات الصادرة.

وأشار البيان إلى التراجع المستمر في معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في جميع الأجزاء الأربعة من المملكة المتحدة، محذرا في الوقت نفسه من أن ذلك لا يعني أن الجائحة قد تم تجاوزها.

وأوضح البيان أن الفيروس لا يزال في طور الدوران العام، ومن المتوقع تفشيه في مناطق محددة في المستقبل.

ولفتت الحكومة إلى أن النجاحات في المعركة ضد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة أحرزت بفضل جهود المواطنين، مناشدة إياهم الاستمرار في الالتزام بالتوجيهات الصحية بغية ضمان تطوير هذا التقدم.

وتحتل بريطانيا بـ300469 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" بينها 42288 حالة وفاة، المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات والمرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.

المصدر: RT