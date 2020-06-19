الصين: ليس لدينا أي أسرى من العسكريين الهنود بعد الاشتباك الحدودي

نفت الصين اليوم الجمعة وجود أي أسرى من عناصر الجيش الهندي لديها على خلفية الاشتباك الحدودي الدموي الذي وقع بين الطرفين الاثنين الماضي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم: "حسب المعلومات المتوفرة لدي، ليس هناك الآن أي عسكريين هنود أسرى لدى الجانب الصيني".

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ويأتي ذلك على خلفية تقرير أفادت فيه صحيفة Hindu بأن السلطات الصينية أفرجت عن 10 عسكريين من الجيش الهندي أسرتهم الاثنين الماضي خلال الاشتباك في وادي غلوان بمنطقة لداخ الحدودية المتنازع عليها.

وأودى هذا الحادث بأرواح 20 عسكريا هنديا على الأقل، فيما تتحدث تقارير عن سقوط خسائر في صفوف العسكريين الصينيين أيضا، غير أن بكين لم تعلن عنها بعد.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية أمس أن الوضع عند الحدود حاليا مستقر وتحت السيطرة بشكل عام.

المصدر: نوفوستي + شينخوا