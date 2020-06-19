استطلاع: غالبية الكوريين الجنوبيين ترى أن التمييز بمجتمعهم وصل إلى مرحلة خطيرة

أظهر استطلاع رأي اليوم الجمعة أن 7 من كل 10 كوريين جنوبيين يرون أن التمييز في المجتمع الكوري الجنوبي وصل إلى مستوى خطير.

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وبحسب نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على 13,077 من البالغين في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر من العام الماضي، أجاب 69.1% من المستطلعين بأن التمييز في المجتمع الكوري وصل إلى مستوى خطير، فيما أجاب 29.2% بأن مستوى التمييز في المجتمع الكوري ليس خطيرا، وقال 1.6% إن مستوى التمييز ليس خطيرا على الإطلاق.

وفي شأن انتهاكات حقوق الإنسان، قال 54% إن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية خطيرة، في حين أجاب 46% بأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست خطيرة.

وحول أكثر المجموعات تعرضا للتمييز في كوريا الجنوبية، قال 29.7% و16.4% إن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و"المهاجرين" على التوالي هم الأكثر تعرضا للتمييز، فيما أجاب 13.4% بأنهم كبار السن و13.2% بأنهم النساء.

وأكد 71.3% إن حقوقهم تحترم في كوريا الجنوبية، في حين قال 28.7% إن حقوقهم غير محترمة في البلاد، ولفت 62.4% من المستطلعين أن وضع حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية آخذ في التحسن، في حين قال 15.4% إن وضع حقوق الإنسان يتفاقم.

المصدر: يونهاب