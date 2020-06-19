الشرطة الفرنسية تنفذ عملية أمنية في ديجون بعد أعمال شغب واسعة

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، أنها تنفذ عملية أمنية في مدينة ديجون وضواحيها التي شهدت مؤخرا أعمال عنف وشغب واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.

وذكرت الشرطة المحلية على حسابها في "تويتر" أن العملية تطال حي غريزيل وبلدة شينوف المجاورة، على خلفية الاضطرابات التي وقعت في الأيام الأخيرة.

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واندلعت أعمال الشغب في ديجون، مركز منطقة برغونية، ليلة الجمعة الماضي، عندما وصل ما بين 100 و200 من أبناء الجالية الشيشانية من مختلف أنحاء فرنسا إلى المدينة لـ"الانتقام" لشاب شيشاني تعرض لإصابات خطيرة جراء عراك مع شبان مغاربة في حي غريزيل.

وشهد هذا الحي اضطرابات وأعمال شغب على مدى عدة أيام متوالية، بما يشمل إطلاق رصاص وأعمال نهب وإضرام النار في سيارات.

وفي اليوم الرابع منذ اندلاع الاضطرابات، تدخلت الشرطة ونفذت سلسلة اعتقالات في المنطقة.

وأرسلت السلطات الفرنسية عناصر من القوات الخاصة بغية مساعدة الشرطة في استعادة السيطرة على الوضع في المدينة.

المصدر: رويترز + وكالات