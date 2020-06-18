 
مباشر

كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
الفرق الصحية في كوريا الجنوبية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4n4

أعلنت سلطات الصحة العامة في سيئول اليوم الخميس، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 12,257 حالة.

وأشارت إلى أن "العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة ارتفع عن 50 حالة لأول مرة منذ الأسبوع الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يتجاوز فيها العدد اليومي 50 حالة خلال شهر يونيو الجاري".

وأوضحت السلطات أن بين الحالات الجديدة، 51 حالة لانتقال العدوى محليا و8 حالات قادمة من الخارج.

وأضافت أنه "سجلت في العاصمة وضواحيها أعلى نسبة، حيث تم تسجيل 39 حالة، فيما سجلت 7 حالات في دايغون، و3 حالات في إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي وحالة واحدة في كل من سيجونغ وإقليم جولا الشمالي".

من جانب آخر، ارتفع عدد حالات الوفاة حالة واحدة عن اليوم الذي سبقه إلى 280 حالة، كما ارتفعت حالات الشفاء بمقدار 26 حالة إلى 10 آلاف و800 حالة.

وخضع أكثر من مليون شخص لفحوصات كورونا اليومية.
المصدر: "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا