كوريا الجنوبية.. الإصابات الجديدة بكورونا فوق 30 لليوم الثاني

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصلت الى 12121، بزيادة 37 حالة جديدة خلال يوم أمس الأحد.

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وتجاوز المعدل اليومي للمصابين الجدد عتبة الـ30 لليوم الثاني بعد أن بلغ 34 حالة أمس.

وحسب طريقة انتقال العدوى، جاءت 24 حالة لانتقال العدوى محليا و13 حالة وافدة من الخارج، ليبلغ إجمالي الحالات الوافدة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 87 حالة.

حذرت السلطات الصحية من احتمال زيادة أعداد المصابين مع استمرار وجود حالات الإصابة الجماعية محدودة النطاق، لا سيما في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها.

ووصل عدد المصابين المرتبطين بشركة "ريتش واي" لبيع المنتجات الصحية عبر إقامة فعاليات للمسنين، الى 164 حالة، بينما بلغ عدد المصابين المرتبطين بكنائس في العاصمة وضواحيها 107 حالات حتى ظهر أمس الأحد.

ومع انتشار العدوى في مراكز رعاية المسنين، ازداد عدد المصابين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق، الأمر الذي يثير القلق من احتمال زيادة الوفيات من بينهم .

وبقي إجمالي الوفيات حتى الآن عند 277، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بواقع 12 حالة، ليبلغ 10730 حالة.

المصدر: يونهاب