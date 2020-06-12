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كورونا.. كوريا الجنوبية تمدد إجراءات التباعد لأجل غير مسمى

أخبار العالم

كورونا.. كوريا الجنوبية تمدد إجراءات التباعد لأجل غير مسمى
Reuters
عاصمة كوريا الجنوبية سيئول
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مددت كوريا الجنوبية إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة في العاصمة سيئول وضواحيها إلى أجل غير مسمى، لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا.

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وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها قررت تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي إلى حين انخفاض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى أقل من 10 حالات، حيث كان من المقرر أن تنتهي مهلة الإجراءات في 14 يونيو.

وبناء على قرار التمديد، سيستمر وقف تشغيل 8 آلاف مرفق عام، مثل المتاحف، وحدائق الحيوان، والمعاهد التعليمية الخاصة، ومقاهى الإنترنت وغيرها في سيئول وضواحيها، فضلا عن امتناع سكان هذه المناطق عن الأنشطة الخارجية.

وتخطط السلطات لتوسيع الأنشطة الترويجية بشأن ضرورة ارتداء كمامات الوجه، وتشديد الإجراءات الإدارية مثل فرض غرامة مالية، فضلا عن زيادة كمية إمدادات كمامات الوجه الخفيفة التي تتيح سهولة التنفس مع حلول فصل الصيف.

المصدر: يونهاب

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