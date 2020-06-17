بولتون: ترامب دعا إلى "إعدام صحفيين أوغاد"

كشف جون بولتون، مساعد ترامب السابق لشؤون الأمن القومي، أن الرئيس الأمريكي دعا إلى إعدام من وصفهم بـ"الصحفيين الأوغاد".

وأشار بولتون في كتابه الأخير، الذي تحصلت صحيفة "واشنطن بوست" على نسخة منه، إلى أن ترامب أطلق هذه التصريحات أثناء اجتماع بنيوجيرسي في الصيف الماضي.

وأضاف بولتون أن ترامب دعا أيضا إلى سجن الصحفيين حتى يضطروا لكشف مصادر معلوماتهم.

كما اتهم المستشار السابق الرئيس الأمريكي بأنه سعى للحصول على دعم صيني من أجل الفوز بولاية رئاسية ثانية.

ووجه بولتون في كتابه انتقادات لاذعة إلى ترامب، حيث قالت المقدمة إن الرئيس الأمريكي "اعتبر السياسة الخارجية مماثلة لعقد صفقات في قطاع العقارات، ظنها أمرا مرتبطا بالعلاقات الشخصية ومهنة عرض النفس كما لو أنت في برنامج تلفزيوني مع القدرة على تمرير المصالح الشخصية".

ومن المقرر نشر الكتاب في 23 يونيو رغم اعتراضات البيت الأبيض، الذي خاض جدلا مع ممثلي بولتون حول ما إذا كانت بعض أجزاء روايته للأحداث تكشف عن معلومات سرية.

المصدر: The Hill + وكالات