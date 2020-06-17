أنقرة تنفي ارتكاب البحرية التركية لسلوك عدائي تجاه سفينة حربية فرنسية

قال مسؤول عسكري تركي كبير، يوم الأربعاء، إن زعم ارتكاب البحرية التركية لسلوك عدائي تجاه سفينة حربية فرنسية غير صحيح بالمرة.

وأضاف المسؤول العسكري أن البحرية التركية زودت السفينة الحربية الفرنسية بالوقود قبل الحادث المزعوم.

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وصرح بأن تركيا حزينة لوصول المسألة إلى هذه المرحلة، مشددا على أن أنقرة ستواصل الوفاء بالتزاماتها كحليف.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري التركي ردا على بيان أصدرته وزارة الدفاع الفرنسية يوم الأربعاء، حيث قالت إن سفينة فرنسية تشارك في مهمة لحلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط، تعرضت ​​مؤخرا إلى مناورة "عنيفة للغاية" من قبل الفرقاطات التركية.

وأضافت أنه في الوقت الذي كانت الفرقاطة الفرنسية تسعى لتحديد هوية سفينة شحن يشتبه في أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، تدخلت الفرقاطات التركية وأضاءت ثلاث مرات برادار التحكم في إطلاق النار.

وشددت الدفاع الفرنسية في بيان على أن ذلك يعد "عدوانيا للغاية"، مؤكدة أنها تنوي شجب السلوك الذي وصفته بـ"الخطير جدا" خلال اجتماع التحالف يوم 17 يونيو.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية قد قال إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي - الناتو، ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، متهما البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف.

المصدر: رويترز