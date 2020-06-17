الأمم المتحدة تحث الهند والصين على أكبر قدر من ضبط النفس

حثت الأمم المتحدة الهند والصين إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس بعد تقارير عن اشتباكات حدودية دامية بين عسكريي البلدين، حسبما أعلن مكتب الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش.

إقرأ المزيد

وفي موجز صحفي، اليوم الأربعاء، قال فرحان حق، الناطق الرسمي باسم الأمين العام: "بعثنا رسالة واضحة مفادها أننا قلقون إزاء تقارير عن حدوث أعمال عنف وسقوط قتلى على خط السيطرة الفعلية، ونحن ندعو كلا الطرفين إلى التحلي بالقدر الأكبر من ضبط النفس".

وأضاف حق أن المنظمة تلقت بارتياح تقارير تفيد بأن الهند والصين تتواصلان من أجل خفض التوتر بينهما.

ووقع الاشتباك بين العسكريين الصينيين والهنود مساء الثلاثاء 15 يونيو قرب وادي غلوان في منطقة لداخ الحدودية. وتبادلت بكين ونيودلهي الاتهامات بتصرفات استفزازية أدت إلى الصدام، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين.

المصدر: نوفوستي