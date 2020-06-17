الصين: اتفقنا مع الهند على تسوية الخلاف الحدودي وعلى نيودلهي معاقبة المسؤولين

أعلنت الصين عن توصلها إلى اتفاق مع الهند على خفض التصعيد العسكري القائم عند الحدود بينهما، على خلفية اشتباك أودى بأرواح 20 عسكريا على الأقل من الجانب الهندي.

وأكدت الخارجية الصينية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن الاتفاق المبرم يقضي بتسوية الخلاف "بطريقة نزيهة" وخفض التصعيد في أسرع وقت ممكن.

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ولفت البيان إلى أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه في مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء بين وزيري الخارجية الصيني والهندي، وانغ يي، وسبرحمانيام جيشنكار.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الصيني شدد لنظيره الهندي في المكالمة على ضرورة أن تتحرك نيودلهي لـ"محاسبة المسؤولين عن الحادث بشكل قاس والسيطرة على قواتها المنتشرة على الخطوط الأمامية".

وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين قيادة قواتهما عند الحدود في اجتماع عقد في السادس من يونيو الجاري.

وأعلن الجيش الهندي أمس عن مقتل 20 على الأقل من عسكرييه، بينهم ضابط برتبة عقيد، جراء الاشتباك الذي اندلع الاثنين في منطقة جبلية غرب جبال الهيمالايا، مشيرا إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الصينية أيضا، ولم تعلن بكين عنها حتى الآن.

وحملت نيودلهي وبكين إحداهما الأخرى المسؤولية عن الحادث وتبادلتا اتهامات بانتهاك خط السيطرة الفاصل بين الطرفين في المنطقة التي تشكل موضع نزاع حدودي قائم بينهما منذ عقود، وهو قد أدى إلى اندلاع حرب بين الهند والصين عام 1962.

وشهدت الحدود بين الصين والهند تصعيدا في حدة التوتر في الآونة الأخيرة، وتواجه قوات الدولتين بعضها البعض منذ أوائل مايو الماضي في عدة مواقع بمنطقة لداخ الحدودية.

المصدر: وكالات