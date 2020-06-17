اليونان.. زيادة مضاعفة في إصابات كورونا

شهد معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا في اليونان ارتفاعا مضاعفا مقارنة مع المعدلات السابقة المسجلة خلال الأسابيع الماضية.

وسجلت السلطات الصحية في اليونان اليوم الأربعاء، 55 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3203 حالة.

والزيادة المعلنة اليوم في الإصابات أعلى بمقدار نحو ضعفين بالمقارنة مع المعدلات اليومية المسجلة في الأسابيع الـ3 الماضية، حين كان عددها 20-25 حالة في المتوسط.

فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 187 شخصا، بعد وفاة مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

والعدد الأكبر من الإصابات سجل في منطقتي رودوبي وكسانتي شمالي البلاد.

وأمس الثلاثاء، فرضت بلدية ياسموس في منطقة رودوبي، عددا من الإجراءات التقييدية الاحترازية لمنع تفشي المرض، وأعلنت إحدى البلدات في ياسموس العزل الصحي العام وحظر التجول.

المصدر: نوفوستي



