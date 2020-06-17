بومبيو يلتقي مسؤولا صينيا بارزا في هاواي

أكدت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا في ولاية هاواي مع مسؤول بارز في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في جدول الأعمال المنشور على موقعها الإلكتروني، أن بومبيو سيلتقي في مدينة هونولولو في الساعة الـ09:00 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وزير الخارجية الصيني السابق والعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، يانغ جيتشي.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية التصعيد في العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وبكين في الأشهر الماضية.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى سلطات الصين، محملة إياها المسؤولية عن فقدان السيطرة على فيروس كورونا المستجد والتستر على الجائحة في مراحلها المبكرة، ما أدى، حسب رأي واشنطن، إلى انتشار الفيروس في العالم على نطاق واسع.

كما انتقد بومبيو بشدة مرارا وتكرارا سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى حقوق الإنسان، على خلفية خطط حكومة بكين لتبني تشريع الأمن القومي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

المصدر: RT