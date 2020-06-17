الحرس الثوري يعلن القبض على "فرقة ضالة"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، القبض على أعضاء شبكة تابعة لـ"فرقة ضالة" داخل محافظة إيلام غربي البلاد.

وقال قائد "مقر أمير المؤمنين" التابع للحرس الثوري، في محافظة إيلام، جمال شاكرمي، إن أعضاء هذه المجموعة عمدوا إلى "الترويج الواسع لافكارها الضالة" عبر الفضائين الحقيقي والافتراضي، واقامة تجمعات غير قانونية في إحدى المدن التابعة لمحافظة إيلام.

وأضاف أن عناصر هذه الفرقة قاموا "ببث الشعارات والعبارات المسيئة للمقدسات الدينية من أجل المساس بمذهب اهل البيت (عليهم السلام) والمدرسة المهدوية، وإيمان الناس بحقيقة ظهور المنقذ".

المصدر: وكالة فارس