شركات الطاقة التركية تستعد لمواصلة مشاريعها في ليبيا

تستعد شركات الطاقة الكهربائية التركية، لمواصلة أعمالها المتعلقة بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وأفادت شركة "جاليك" التركية للطاقة الكهربائية، في بيان، الثلاثاء، أن أولى أعمالهم في ليبيا بدأت عام 2014، بإنشاء محطة الخمس للطاقة الكهربائية الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.

وأضافت أن "تسليم المحطة الكهربائية لوزارة الكهرباء الليبية جرى في عام 2018".

بدورها قالت شركة "أنكا" التركية للطاقة الكهربائية، في بيان إنها "وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وإن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تم تعليق المشروع".

وأضافت أن "المشروع تم استئنافه عام 2012، إلا أنه عاد وعلق مرة أخرى عام 2014 لأسباب أمنية، وفي عام 2017 جرى استئناف المشروع وتم إنهاء القسم الأكبر منه في أكتوبر من العام نفسه".

وأشارت إلى "إعادة تعليق أعمال المشروع بعد ذلك للمرة الثالثة، بعد تزايد المشكلات الأمنية في المنطقة".

وحسب بيانات البنك الدولي، فإن 97 بالمئة من الشعب الليبي كان يحصل على الكهرباء عام 2002، في حين تراجعت النسبة إلى 67 بالمئة في عام 2018.

المصدر: الأناضول