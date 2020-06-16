تركيا.. 1467 إصابة و17 وفاة جديدة بعدوى كورونا

سجلت تركيا 1467 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في تركيا إلى 4 آلاف و842 حالة، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات منذ انتشار المرض في البلاد 181 ألفا و298 حالة.

وأكدت وزارة الصحة التركية اليوم تعافي 1015 مريضا، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 153 ألفا و379 حالة.

وتعليقا على أرقام اليوم، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات الجديدة أقل بواقع 125 حالة من تلك المسجلة أمس الإثنين، وجدد تأكيده على ضرورة مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية.

وأضاف أن 732 مصابا يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة و303 حالات موصولون بأجهزة للتنفس الاصطناعي.

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/e4ZRXzcMR5 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020

المصدر: RT + وكالات