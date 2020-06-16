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سلطات بكين ترفع مستوى حالة الطوارئ في المدينة بسبب التفشي الجديد لفيروس كورونا

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سلطات بكين ترفع مستوى حالة الطوارئ في المدينة بسبب التفشي الجديد لفيروس كورونا
Reuters TINGSHU WANG
عنصر من قوات الأمن الصينية يقف أمام سوق "سينفاندي" في بكين والتي تم إغلاقها بعد رصد تفش جديد لفيروس كورونا.
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رفعت سلطات العاصمة الصينية بكين، اليوم الثلاثاء، مستوى حالة الطوارئ على خلفية التفشي الجديد لفيروس كورونا في المدينة.

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وأعلنت إدارة بكين أنها اتخذت قرارا برفع مستوى الرد في إطار حالة الطوارئ الصحية من الثالث إلى الثاني، موضحة أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من حلول يوم الأربعاء. 

وأوضحت سلطات بكين أن القرار سيتم بموجبه إغلاق روضات الأطفال والمدارس الابتدائية والكليات في المدينة.

ولا ينص المستوى الثاني من حالة الطوارئ على إغلاق الشركات والمصانع، إلا أنه يوصي لها بالانتقال إلى العمل عن بعد قدر الإمكان.

ويمنع هذا القرار المقيمين في الأحياء الواقعة في منطقة الخطر الأقصى للإصابة بالفيروس من الخروج من مجمعاتهم السكنية.  

وحذرت بلدية بكين، الثلاثاء، من أن الوضع الوبائي في العاصمة الصينية بات "خطيرا جدا"، وذلك بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي، إثر تفشي مفاجئ جديد للمرض.

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وبعد نحو 50 يوما من عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا، سجلت بكين العشرات من الحالات على مدى الأيام القليلة الماضية، وكلها على صلة بسوق "سينفادي" الكبيرة لبيع منتجات غذائية بالجملة بمنطقة فينتاي الجنوبية.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من هذا التطور، مؤكدة إجراء تحقيق لتحديد منشأ التفشي الجديد، بينما اعتبر بعض العلماء أن الفيروس المنتشر في بكين قد يكون أكثر عدوى من سلالة مدينة ووهان، التي انتشرت منها الجائحة في أواخر 2019.

المصدر: وكالات

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