لافروف: محاولات واشنطن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران غير قانونية وليس لها آفاق

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محاولات الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، غير قانونية وليس لها آفاق.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، في موسكو إن "الولايات المتحدة تريد معاقبة جمهورية إيران الإسلامية من خلال الترويج لمبادرات غير مشروعة وغير قانونية على الإطلاق، بما في ذلك حظر الأسلحة"، مضيفا: "أعتقد أن هذه محاولة ليس لها آفاق من وجهة نظر القانون الدولي، ونحن نستغل جميع الإمكانيات، التي يوفرها القانون الدولي، لتحقيق العدالة".

وجدد لافروف التأكيد على موقف موسكو الداعي لضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الروسي إن العلاقات الاقتصادية والتجارية تتطور مع إيران، رغم العقوبات والشروط الأمريكية.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره الإيراني الاستقرار في سوريا وإعادة إعمارها، ومسألة النازحين واللاجئين.

المصدر: RT