مقتل ضابط وجنديين هنديين في "مواجهة عنيفة" مع قوات صينية على الحدود بين البلدين

أعلن الجيش الهندي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين بصفوفه في مواجهات عنيفة مع قوات صينية على الحدود بين البلدين، مساء أمس الاثنين.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن ضابطا هنديا وجنديين قتلوا في مواجهة مع القوات الصينية في وادي جالوان على طول الحدود بين الصين والهند، مساء أمس الاثنين.

وأضافت أنه سيجتمع اليوم كبار المسؤولين العسكريين في الموقع في محاولة لنزع فتيل الموقف.

وعلى خلفية الاشتباكات عقد وزير الدفاع راجناث سينغ، مع رئيس أركان الدفاع ووزير الشؤون الخارجية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة التطورات على الحدود.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" نقلا عن مصادر مطلعة، أن القوات الهندية عبرت مرتين خط الحدود في 15 يونيو لأنشطة غير قانونية واستفزت أفراد القوات الصينية ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين تسببت في خسائر للطرفين.

Indian Army officer, 2 jawans killed in violent face-off with China troops



The incident came even as officials from both the sides were engaged in resolving the the dispute over Chinese military buildup in the region.



Read: https://t.co/3BD20J6BZapic.twitter.com/cM6nie4UmA — The Times Of India (@timesofindia) June 16, 2020

يذكر أن مناوشات حدثت بين الجانبين على طول الحدود الشهر الماضي أيضا.

ويأتي الحادث الحالي في ظل استمرار اللقاءات العسكرية والتواصل الدبلوماسي بين الطرفين لخفض التوتر الذي تصاعد خلال الأسابيع الماضية.

ويسود التوتر بين الدولتين، بسبب نزاع إقليمي طويل الأمد حول ملكية بعض المناطق الحدوية، وفي خريف عام 1962، تصاعد هذا النزاع إلى حرب حدودية.

وفي عامي 1993 و1996، وقعت الصين والهند اتفاقيات حفظ سلام في المناطق المتنازع عليها.