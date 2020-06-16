ارتفاع عدد الوزراء في كازاخستان الموجودين في الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن وزير البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية في كازاخستان، ماغزوم ميرزاغالييف، أنه موجود حاليا في حالة عزل ذاتي بعد أن تأكدت إصابة وزير الصحة، يلجان بيرتانوف، بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اضطر رئيس الوزراء، أسكار مامين، لعزل نفسه وذلك بعدما قام يوم 12 يونيو بزيارة عمل إلى مقاطعة جامبيلسك برفقة وزير الصحة.

وفي وقت لاحق أصبح من المعروف أنه بعد هذه الزيارة، عزل كل من وزير التربية والتعليم، ووزير الزراعة، وأعضاء آخرون أنفسهم، نظرا لأنهم كانوا في الوفد مع وزير الصحة، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وسجلت كازاخستان أكثر من 15.1 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه في البلاد، وتوفي 81 شخصا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي