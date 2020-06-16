أمريكا.. تفشي كورونا في الكنائس!

أعلنت سلطات ولاية فرجينيا الغربية عن تفشي عدوى فيروس كورونا في عدة كنائس في المقاطعة وذلك بعد أقل من شهر على قرار ترامب السماح بإعادة فتح دور العبادة.

وقال حاكم الولاية جيم جاستيس أن أكبر بؤرة من بين 5 كنائس شهدت تسجيل إصابات كثيرة في مقاطعة غرينبرير بكنيسة جرايسون حيث تم تسجيل ٢٨ إصابة لغاية يوم الاثنين.

وقال مسؤولو الصحة بالولاية لـ "ياهو نيوز" إن زوار الكنيسة المصابين أصابوا 26 شخصا إضافيا ، بحيث أصبح العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس إما بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب خدمات العبادة الآن 79.