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بعد 24 يوما.. كورونا يعود إلى نيوزيلاندا

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بعد 24 يوما.. كورونا يعود إلى نيوزيلاندا
Reuters
جاسيندا أرديرن
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قالت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا تعودان لشخصين قادمين من المملكة المتحدة، مما ينهي فترة استمرت 24 يوما دون تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

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ورفعت نيوزيلندا الأسبوع الماضي جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء الضوابط على الحدود، بعد أن أعلنت أنه ليس لديها أي حالات جديدة أو نشطة لفيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الحياة الطبيعة التي كانت قبل ظهور الجائحة.

لكن رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، حذرت من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين من الخارج إلى البلاد، وتم السماح لبعض الأشخاص الآخرين بالقدوم إلى البلاد بمقتضى شروط خاصة.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن 22 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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