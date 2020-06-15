ترامب: نشر بولتون لكتابه سيكون انتهاكا للقانون

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نشر كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون سيكون انتهاكا للقانون.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن أي حديث جرى بينه وبين بولتون كان سريا.

من جانبه، أشار المدعي العام الأمريكي ويليام بار، إلى أن بولتون لم ينجز بعد الإجراءات المتعلقة بنشر الكتاب، وأن وزارة العدل تحاول إقناعه بإزالة جميع المعلومات السرية من الكتاب.

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ومن المتوقع أن يصدر كتاب ذكريات بولتون يوم 23 يونيو الجاري.

وقالت دار النشر إن الكتاب يتضمن معلومات حول كيفية اتخاذ القرارات من قبل ترامب.

ويتناول الكتاب سياسات ترامب تجاه كل من روسيا والصين وأكرانيا وكوريا الشمالية وإيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت دار النشر إن "هذا هو الكتاب الذي لا يريد دونالد ترامب أن تقرأه".

يذكر أن ترامب أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي في سبتمبر الماضي في ظل خلافات بينهما بشأن مختلف مسائل السياسة الخارجية.

المصدر: رويترز