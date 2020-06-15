رئيس المكسيك: مستعدون لبيع البنزين إلى فنزويلا لأسباب "إنسانية"

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الاثنين، إن بلاده ستبيع البنزين إلى فنزويلا، لأسباب "إنسانية"، إذا طُلب منها أن تفعل ذلك.

وأضاف الرئيس المكسيكي أن بلاده لم تتلق مثل هذا الطلب من فنزويلا التي تشهد أزمة وقود.

وصرح لوبيز أوبرادور بأنه مستعد لإرسال النفط إلى فنزويلا في ظل "الظروف المناسبة"، مؤكدا: "المكسيك بلد مستقل ذو سيادة.. نحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا ولا نخلطها بسياسات دول أخرى".

وتشتد حاجة فنزويلا للبنزين حيث تعمل شبكة التكرير لديها هذا العام بنسبة ضئيلة جدا من طاقتها البالغة 1.3 مليون برميل في اليوم نتيجة لضعف الاستثمار، والعقوبات الأمريكية الرامية للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وكانت 5 ناقلات من أسطول ناقلات الوقود الإيرانية "فورتشن" و"فورست" و"بيتونيا" و"فاكسون" و"كلافيل"، قد وصلت إلى المياه الفنزويلية في أوقات سابقة ورست في عدد من الموانئ الفنزويلية لتفريغ شحنتها.

واستقبلت فنزويلا في الـ24 من مايو أول ناقلة نفط إيرانية، فيما رست ناقلة الوقود الإيرانية الخامسة والأخيرة "كلافيل"، فجر يوم الاثنين 1 يونيو.

وكانت الحكومة الأمريكية قد هددت بالتعرض لهذه الناقلات، إلا أن إيران أكدت أنها سترد بكل حزم على أي اعتراض لسفنها.

المصدر: وكالات