الهند تشهد تراجعا في وتيرة تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و325 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الاثنين: " تم تسجيل 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 332424، كما تم تسجيل 335 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد 9530".

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ووفقا لتقديرات جامعة جونز هوبكنز، تحتل الهند المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة، قبل المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

ووفقا للوزارة، فإن 153106 شخصا يخضعون للعلاج في البلاد، وقد تعافى منهم 169797 شخصا.

وعانت ولاية ماهاراشترا أكثر من غيرها في وسط البلاد، حيث تم تسجيل حوالي ثلث جميع الإصابات بإجمالي 107858، تليها ولاية تاميل نادو بـ44661 إصابة، وفي المركز الثالث جاءت منطقة العاصمة دلهي، حيث تم رصد 41182 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهندية الخروج التدريجي من نظام العزل في المناطق الأقل تضررا، ضمن المرحلة الأولى، التي بدأت في 8 يونيو، إذ يُسمح بفتح المعابد والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، في حين يستمر تمديد نظام العزل حتى 30 يونيو في تلك المدن التي تعتبر ضمن المناطق الأكثر خطرا من حيث تفشي الوباء.

المصدر: نوفوستي