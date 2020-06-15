المكسيك.. انخفاض في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأحد، عن تسجيل 4147 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وفاة 269 مصابين بـ"كوفيد 19".

وبهذه الحصيلة الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 146837 حالة والوفيات إلى 17141 وفاة.

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ورصدت المكسيك يوم السبت 3494 إصابة و424 حالة وفاة، ويوم الجمعة 5222 إصابة و504 حالة وفاة، أما يوم الخميس فقد وثقت السلطات 4790 إصابة و587 حالة وفاة.

وكانت الحكومة المكسيكية قد رحجت "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأفادت بأن ذلك يعود إلى إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.

إلى ذلك، أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" الأحد، أن أكثر من 7.83 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وأن 429881 توفوا جراء الإصابة بالمرض، وشملت حالات الإصابة أكثر من 210 دولة ومنطقة في أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في الصين في ديسمبر عام 2019.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر القائمة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بمرض "كوفيد-19" حيث بلغت الإصابات 2 مليون و82 ألفا و 162 حالة والوفيات 115216.

وحلت البرازيل ثانية في عدد الوفيات الذي بلغ 42720 في حين بلغت الإصابات 850514 شخصا، وجاءت بريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 41698 وفاة بـ"كوفيد 19" و295889 حالة إصابة.

المصدر: وكالات