صحيفة "غارديان": مسؤول بمنظمة الصحة العالمية حذر من مغبة تخفيف قيود كورونا في إنجلترا

قال هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا ينبغي تخفيف المزيد من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا في إنجلترا.

وأضاف كلوج خلال مقابلة مع صحيفة "غارديان" يوم الأحد، أنه لا ينبغي ذلك إلى أن تثبت "قوة وفاعلية" النظام الحكومي لتتبع المصابين ومخالطيهم.

وحذر المسؤول من أن بريطانيا لا تزال في "مرحلة نشطة للغاية من الوباء"، كما حذر من مغبة الاندفاع نحو إعادة فتح الاقتصاد.

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وقالت بريطانيا يوم الأحد إنها تراجع قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين قبل البدء في تنفيذ المرحلة التالية من خطة تخفيف القيود المقررة في الرابع من يوليو.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية يوم الأحد، عن تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا، رصد 36 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال 24 ساعة، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 مارس عندما تم رصد 35 وفاة.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 41698 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، لا يزال معدل الإصابات الجديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عند مستوى مستقر في بريطانيا، إذ أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1514 إصابة جديدة ، مقابل 1425 إصابة يوم أمس و1541 إصابة الجمعة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة 295889.

ومن المفترض أن هذه القفزة الحادة في حصيلة الوفيات لا تعكس الوضع الحقيقي بل تنجم عن مشاكل بيروقراطية، حيث تظهر الإحصاءات المنشورة على موقع وزارة الصحة البريطانية أن معدل الوفيات الجديدة يشهد هبوطا حادا في يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

المصدر: رويترز