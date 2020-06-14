زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال تم رصده في الساعة 17:24 بالتوقيت المحلي في منطقة كارليوف بولاية بينغول، مشيرة إلى أن الهزات الأرضية تم إحساسها في الولاية المجاورة.

وفي غضون ذلك، أعلن وزير البيئة التركي، مراد كوروم، عن إرسال فرق إسعاف إلى المنطقة، مشددا على أن السلطات تتابع الأوضاع هناك بدقة.

بدوره، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن قوة الزلزال شرق تركيا بلغت في بعض المناطق 5.9 درجة، مشيرا إلى أن مصدره يقع في عمق 5 كيلومترات.

المصدر: وكالات