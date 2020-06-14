السلفادور تعيد فتح أنشطتها الاقتصادية منتصف يونيو الجاري

أعلن رئيس السلفادور أن اقتصاد البلاد سيستأنف نشاطه في 16 يونيو بعد أسابيع من إجراءات العزل العام الصارمة، بهدف احتواء فيروس كورونا.

وقال الرئيس، نجيب أبو كيلة، أمس السبت إن معاودة فتح الاقتصاد ستكون على عدة مراحل، على ألا يتم استئناف الرحلات الجوية قبل السادس من أغسطس/ آب.

إقرأ المزيد

وفرض الرئيس أبو كيلة بعضا من أشد الإجراءات في الأمريكيتين في مواجهة الوباء.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 3720 ، والوفيات 72.

المصدر: رويترز