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السلفادور تعيد فتح أنشطتها الاقتصادية منتصف يونيو الجاري

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السلفادور تعيد فتح أنشطتها الاقتصادية منتصف يونيو الجاري
Reuters
رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة
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أعلن رئيس السلفادور أن اقتصاد البلاد سيستأنف نشاطه في 16 يونيو بعد أسابيع من إجراءات العزل العام الصارمة، بهدف احتواء فيروس كورونا.

وقال الرئيس، نجيب أبو كيلة، أمس السبت إن معاودة فتح الاقتصاد ستكون على عدة مراحل، على ألا يتم استئناف الرحلات الجوية قبل السادس من أغسطس/ آب.

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وفرض الرئيس أبو كيلة بعضا من أشد الإجراءات في الأمريكيتين في مواجهة الوباء.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 3720 ، والوفيات 72.

المصدر: رويترز

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